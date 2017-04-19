Власти Сочи опровергли информацию о повышении цен на отдых

В администрации Сочи 19 апреля опровергли информацию о повышении цен на курорте.

«Данная информация носит явно провокационный характер. И направлена на манипулирование общественным сознанием с целью воздействовать на туристов, чтобы они делали выбор в пользу зарубежных курортов. Учитывая наличие террористических угроз на территории Турции и Египта, нестабильную политическую ситуацию, эти страны, по всей видимости, боятся потерять российских туристов. Эти информационные атаки не что иное, как попытка поставить под сомнение привлекательность Сочи. Официально заявляем, что они беспочвенны», — заявил начальник управления курортов и туризма администрации Сочи Сергей Доморат.

Как отметили в мэрии, в действительности, значительного повышения цен на размещение в гостиницах и отелях Сочи в этом сезоне не будет. Есть небольшой рост в 5-7%, но это связано с инфляцией, подорожанием цен на продукты, бензин, другие товары, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Накануне старта летнего сезона цены на услуги объектов размещения в Сочи были промониторены. Завышения выявлены только в 17 из 1,7 тыс. При этом с ними ведется разъяснительная работа, даны рекомендации о понижении стоимости на услуги.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили о повышении цен на проживание в отелях Сочи летом в среднем на 15%.

Глава Сочи Анатолий Пахомов 6 февраля заявил, что будущим летом цены на размещение в отелях и пансионатах курорта останутся на уровне 2016 года. Ростуризм в марте высоко оценил сочинский опыт работы с отельерами и призвал владельцев гостиниц оставить цены на уровне прошлого сезона.

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