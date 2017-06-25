Власти Сочи ожидают наплыва желающих поступить в спортшколы

Заместитель главы Сочи Сергей Юрченко отметил, что Кубок конфедераций увеличит популярность футбола.

«Для нас важно не только то, что все приедут посмотреть матчи. Главное, это количество детей, которые захотят заниматься футболом, приобщаться к здоровому образу жизни. Мы уже сейчас ожидаем наплыва заявлений от родителей в сентябре, когда начнется набор в специализированную спортшколу», — подчеркнул заместитель мэра.

Еще один важный момент связан с использованием футбольного наследия, которое останется у города. Сочи готов стать площадкой для тренировок зарубежных и российских клубов премьер-лиги. Речь идет о десяти полях, в том числе нового строящегося стадиона в Лоо с гостиничной инфраструктурой, стадиона Метревели в Сочи, а также двух тренировочных полей, которые появятся к чемпионату мира.

«Мы недавно провели анализ всех возможных площадок, которые выставим перед РФС, — поделился Юрченко. — И, конечно, на них будут заниматься наши дети. Для нас очень важно развитие футбольной тематики».

Он выразил надежду, что Сочи станет не только олимпийской, но и футбольной столицей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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