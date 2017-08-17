Власти Сочи подали иск на снос самостроя, названного владельцем «Музей белорусов»

Незаконное строение расположено в Хостинском районе на улице Следопытов.

На указателях к дому написано «Музей белорусов». На участке площадью более 3 тыс. кв. м построены двухэтажный дом с мансардой, беседки, колодец, лестница. Местные жители обратились в администрацию с просьбой разобраться с назначением объекта. Они сообщили, что на территории «музейного комплекса» устраивают шумные ночные вечеринки.

Проверка показала, что строения возведены на муниципальной земле без разрешения.

«Мы направили иск в Хостинский районный суд для освобождения данного участка от незаконных объектов. Эти строения должны быть снесены, так как разрешения на эти объекты администрацией не выдавались», — сказал начальник управления муниципального земельного контроля администрации Сочи Владимир Литвинов.

Оказалось также, что дом не входит в реестр музеев курорта и по закону его не имеют права так называть.

«Есть немало частных коллекций. Но не всякая из них может называться музеем. Есть закон РФ о музейном деле, который регламентирует эту сферу. Чтобы назвать коллекцию или выставку музеем, необходимо пройти определенный путь. Зарегистрировать в министерстве культуры РФ эту коллекцию, как негосударственную часть музейного фонда. Обеспечить экспонатам особые условия хранения, учета. Таким образом, если все эти процедуры не выполнены, человек, который называет свою коллекцию музеем, косвенно нарушает закон», — сказала директор музея истории Сочи Алла Гусева.

Всего в городе-курорте работают пять муниципальных музеев и 15 ведомственных, на базе санаториев и учреждений. Судебное заседание по делу назначено на 19 сентября, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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