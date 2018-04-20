Власти Сочи прокомментировали задержание ряда сотрудников мэрии

Правоохранительные органы 18 и 19 апреля провели ряд оперативно-следственных мероприятий в Сочи, в том числе в отношении сотрудников администрации.

Несколько сотрудников администрации задержаны для проведения дальнейших следственных мероприятий. Возбуждены и расследуются несколько уголовных дел. Из предъявленных документов и сообщений пресс-служб правоохранительных органов в СМИ, в отношении сотрудников администрации возбуждены дела о превышении должностных полномочий.

В администрации Сочи сообщили, что оказывают любое содействие правоохранительным органам и органам следствия в целях установления всех имеющих значение для дела обстоятельств и документов.

«Уверены, что, учитывая высокий уровень контроля, расследование каждого случая будет объективным и справедливым. Учитывая требования действующего законодательства, мы призываем воздержаться от односторонних комментариев в обвинении конкретных лиц до установления их вины приговором суда, вступившим в законную силу», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Усилия руководства направлены на сохранение обычного графика работы всех подразделений и структур для выполнения ежедневных обязанностей и для подготовки к курортному сезону и крупным международным событиям, которые пройдут в городе в ближайшее время.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Вениамин Кондратьев прокомментировал задержания чиновников.

«Для меня не стали новостью задержания муниципальных чиновников. Не раз призывал коллег перестать потворствовать «самостройщикам» и тем, кто пытается обмануть дольщиков. В вопросах борьбы с незаконным строительством власть должна быть сильной и бескомпромиссной», — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter. Чиновникам на местах губернатор не раз давал понять, что в борьбе за права жителей края неприкасаемых не будет, в каждой ситуации есть конкретные виновные и ответственность в первую очередь лежит на власти.

Спецслужбы 18 апреля задержали главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка. На время следственных действий он отстранен от работы. СК прокомментировал задержание Игоря Мазурка. В Сочи задержали еще одного вице-мэра — Юрия Паламарчука.

Появилось видео задержания сотрудниками ФСБ чиновника в Сочи.

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