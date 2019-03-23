Власти Сочи: самострои в Имеретинской низменности могут избежать сноса

Такая информация была озвучена на встрече рабочих групп с участием мэра и покупателей жилья в проблемных домах.

Для того, чтобы отдельные самострои в Имеретинской низменности избежали сноса, мэрия должна получить подтверждение их сейсмо- и пожаробезопасности, а также наличие необходимых и законно оформленных коммунальных мощностей. Самое главное требование – застройщики должны в части этажности привести дома в соответствие. Если эти условия будут выполнены, администрация города с согласия краевой комиссии готова подписать мировое соглашение по ЖК «Имеретинский парк» на улице Перелетной и многоквартирному дому на улице Фигурной.

По словам главы Сочи Анатолия Пахомова, это законный алгоритм действий, если учесть, что судебные разбирательства по этим домам пока не завершены во всех инстанциях. При этом мэр подчеркнул, что мировое соглашение может быть подписано только после того, как застройщики снесут лишние этажи. На улице Перелетной застройщику придется убрать один этаж, на улице Фигурной — два.

Также сложная ситуация сложилась с самостроем в поселке Мирном. Здесь иск в суд от администрации был подан на стадии фундамента, когда стало ясно, что застройщик возводит не ИЖС, а многоквартирный жилой дом. Пока шли судебные разбирательства, был возведен 48-квартирный дом. Решение о его сносе утверждено судами всех инстанций. По данным мэрии, здесь вероятность заключения мирового соглашения исключается.

«Застройщики прекрасно знали, что по новым правилам выше 12 м здесь строить нельзя. Они явно рассчитывали, что сумеют легализовать строения через суд, но просчитались. Я уверен, что принимаемые нами меры станут уроком на будущее для всех, кто затевает подобные игры с законом», — цитирует Пахомова пресс-служба мэрии.