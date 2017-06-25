Власти Сочи сообщили о готовности города к ЧМ-2018

Замглавы администрации Сочи Сергей Юрченко 25 июня сообщил, что город осталось только перебрендировать к чемпионату мира по футболу.

Он пояснил, что сейчас Сочи оформлен к Кубку конфедераций. Эти соревнования стали тестом готовности города к будущему крупному турниру.

«Сегодня мы отрабатываем всю транспортную логистику, всю городскую инфраструктуру, связанную с оформлением, культурными событиями, прилегающей территорией, возможными ограничениями в связи с употреблением алкоголя, продажей алкоголя, продажей символики, предоставлением рекламы не партнерам. Там, где мы видим замечания совместно с ФИФА незначительные, мы их устраняем», — цитирует Юрченко ТАСС.

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