Власти США начали реализацию нового закона о санкциях против России

Список попадающих под санкции компаний находится на изучении в Конгрессе.

Администрация Соединенных Штатов Америки начала процесс практической реализации нового закона о санкциях против России, принятого летом.

«Госсекретарь Рекс Тиллерсон разрешил Госдепу подготовить рекомендации, в которых указываются люди и организации, которые либо действуют в интересах российского оборонного сектора или разведки, либо связаны с ними», — сказала представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

Она отметила, что список лиц будет официально опубликован на сайте Госдепа. Однако точную дату Нойерт не назвала.

Предполагается, что в списке будет около 30 компаний. Среди них предприятия «Калашников», «Рособоронэкспорт», «МиГ», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», «Ижмаш», «Уралвагонзавод», «Ростех».

Закон предусматривает введение с начала 2018 года санкций в отношении лиц, которые совершают с включенными в список компаниями, определенные сделки. Речь идет о значительных договорах, связанных с обороной или разведывательными целями, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очередной закон об антироссийских санкциях Дональд Трамп подписал 2 августа. Новый пакет ограничительных мер стал самым масштабным с начала 2014 года. США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновилась, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. После этого власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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