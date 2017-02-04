Власти Татарстана обязали «Абрау-Дюрсо» заклеить двуглавого орла на этикетках

Власти Татарстана запретили производителю шампанского «Абрау-Дюрсо» пользоваться на территории региона госзнаком в оформлении этикеток.

Об этом рассказал президент и владелец винного дома «Абрау-Дюрсо» Павел Титов в интервью Rambler News Service.

«Казань запретила нам пользоваться госзнаком — двуглавым орлом — в оформлении нашей продукции. Татарстан соблюдает каждую букву закона РФ, и они прочитали, что использование двуглавого орла запрещено, хотя нам разрешено, потому что Удельное ведомство Абрау-Дюрсо изначально принадлежало царской семье», — пояснил Титов.

По его словам, компании приходится заклеивать двуглавого орла на этикетках бутылок, которые продаются в Татарстане.

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