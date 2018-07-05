Власти Турции решили отменить режим чрезвычайного положения

Он действовал в стране два года.

Об этом сообщил премьер-министр страны Бинали Йылдырым. Он отметил, что 6 июля будет принято последнее постановление с перечнем мер по борьбе с терроризмом после отмены режима ЧП.

Йылдырым также указал, что Анкара стремится к ликвидации проблемы терроризма в самом зародыше. Он подчеркнул, что армия страны очистила от террористов полосу длиной 400 км вдоль границы с Сирией, а также квадрат площадью 350 кв. м на севере Ирака.

Власти Турции 21 июля 2016 года объявили о введении режима чрезвычайного положения сроком на три месяца после попытки военного переворота. С тех пор регулярно принимались решения о продлении его действия.

Режим ЧП подразумевает под собой ограничения на проведения митингов и некоторых массовых мероприятий. При этом права силовых структур значительно расширяются, пишут «Известия».

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