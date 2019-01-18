Власти выделили 10,5 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС в Туапсинском районе

Средства из регионального бюджета получит район для частичного покрытия расходов по ликвидации последствий от наводнения.

Документ опубликован на сайте краевой администрации.

Средства выделят из резервного фонда администрации края министерству физкультуры и спорта региона. Деньги направят на софинансирование аварийно-восстановительных работ, в том числе ремонта в муниципальных физкультурно-спортивных организациях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября 2018 года, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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