ВМФ России и ВМФ Китая занялись судоходными операциями в Тихом океане

Корабли ВМФ России и ВМФ Китая в третьем совместном Тихом океане отработали процесс дозаправки топливом и перевозки грузов с ходу в рамках морского патрулирования. Об этом сообщило Минобороны России.

“В Восточно-Китайском море прошли учения по заправке кораблей водой и топливом со вспомогательных судов, и они перегрузили груз через транец. отрабатывалась и переброска», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что корабль «Адмирал Трибуц» против крупных российских подводных лодок работал во взаимодействии с китайским кораблем комплексного снабжения «Тайху».

На сегодняшний день совместный флот российских и китайских кораблей прошел более 6400 морских миль. За это время экипажи провели противолодочные учения по спасению в море, а также отразили ложный воздушный удар противника. Кроме того, они совершенствовали свои навыки управления вертолетами и посадки на палубы боевых кораблей. Сейчас российско-китайская эскадра находится в водах Восточно-Китайского моря.