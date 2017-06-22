style=»width: 100%;»> Внеплановая проверка выявила нарушения на птицефабрике

На птицефабрике в Гулькевичском районе при проведении внеплановой выездной проверки выявлены нарушения требований законодательства России в области ветеринарии.

На территорию птицефабрики можно проехать через дополнительные ворота, не оборудованные дезбарьером — на сельскохозяйственных предприятиях дезинфекционный барьер исполняет роль основной преграды для проникновения патогенных микроорганизмов извне. Все другие входы в производственные зоны должны быть постоянно закрыты. По факту выявленного нарушения птицефабрика и должностное лицо привлечены к административной ответственности с наложение штрафа. Предприятию выдано предписание об устранении нарушений, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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