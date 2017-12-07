Внешэкономбанк предложил продлить кредиты горнолыжных курортов Сочи на 14 лет

ВЭБ может освободить заемщиков от вводимого в 2018 году курортного сбора.

Для финансирования строительства сочинских объектов ВЭБ предоставил инвесторам горнолыжных курортов «Роза Хутор» и «Горки город» 248,6 млрд рублей. В конце 2014 года банк столкнулся с неплатежами по большей части займов. Так, кредиты на 183 млрд рублей ВЭБ классифицировал как проблемные. Формально они не просрочены, но лишь благодаря мораторию на их погашение.

В октябре 2017 года общий долг ООО «Красная Поляна», построившей комплекс «Горки город», перед госбанком составил 59,9 млрд рублей, сумма обеспечения по займу — 36 млрд рублей. У «Розы Хутор» долг перед ВЭБом в октябре достигал 84,6 млрд рублей, стоимость залогов по кредиту — 29,3 млрд рублей. У заемщика недостаточно свободных средств для обслуживания кредита.

ВЭБ на заседании межведомственной комиссии в Правительстве РФ предложил пролонгировать выплату кредитов до 2051 года, продлить льготы по налогу на имущество и освободить их от курортного сбора. Необходимость дополнительных льгот банк аргументировал риском дефолта заемщиков в 2021 году. Кредиты горного кластера Сочи занимают 50% «олимпийского» портфеля госкорпорации, пишет «Коммерсантъ».

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