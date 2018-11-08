Внешнеторговый оборот Кубани с Казахстаном с 2016 года вырос в два раза

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал об участии Краснодарского края в XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

«Надо сказать, что с республикой у нас довольно тесные экономические связи и не только в курортной отрасли», — подчеркнул глава Кубани.

Он отметил, что в 2015 году форум проходил в Сочи — с участием президента Владимира Путина. Тогда обсудили перспективы сотрудничества России и Казахстана в сфере АПК, Краснодарский край подписал с республикой два соглашения в сфере сельского хозяйства.

«Результат сотрудничества мы уже видим — в 2017 году по сравнению с 2016-м внешнеторговый оборот края с Казахстаном вырос в два раза и достиг 280 млн долларов. Основу экспорта составляют, в первую очередь, товары агропромышленного комплекса и промышленная продукция», — рассказал Кондратьев.

По его словам, сейчас у сторон есть стремление укрепить двусторонние отношения региона и республики, в частности, в курортной отрасли, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев рассказал о презентации в Казахстане тура по землям бывшего Боспорского царства.

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