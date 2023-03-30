Внешний долг России сократился на 100 миллиардов долларов

Обновлено Банк России по расчетам, на 1 января 2023 года внешний долг РФ составил 380,5 млрд долларов. В 2022 году этот показатель уменьшится до 101,81 млрд долларов.

«Внешний долг Российской Федерации в основном по погашению кредитов, в том числе по отношениям прямого инвестирования и суверенной стоимости уменьшился за счет сокращения долга по ценным бумагам, — говорится в сообщении регулятора.

Краткосрочные обязательства составляют $69,19 млрд в общем долге, а долгосрочные — $311,35 млрд.

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Сокращение внешнего долга России в основном из-за того, что международные финансовые организации прекратили кредитование этой страны из-за войны на Украине.