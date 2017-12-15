Во дворе у жительницы поселка под Новороссийском зацвела яблоня

Для хозяйки участка в поселке Мысхако, которая родом с севера, это настоящее чудо. Полюбоваться им приходят и соседи.

«Для нас эта погода, конечно, очень комфортная. Уже не хочется морозов. Поэтому, когда видишь цветущие деревья в декабре, — это просто нонсенс», — сказала жительница Новороссийска Ольга Федорова.

Теплая погода обманула дерево. Но, по словам специалистов, повторное цветение, тем более зимой, может оказаться для него губительным. Сил на то, чтобы дать урожай когда положено, у яблони уже не хватит.

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