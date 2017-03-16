Во Франции один человек пострадал во время взрыва в офисе МВФ

В Париже 16 марта при открытии конверта в офисе Международного валютного фонда произошел взрыв.

Пострадавшая сотрудница распечатала сверток неизвестного происхождения, содержавший взрывчатку. У нее повреждены лицо и руки. Известно, что никаких требований или лозунгов на взорвавшейся упаковке не было. В настоящий момент на месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

Не установлено также пока никакой связи со схожим инцидентом, который произошел в здании Минфина ФРГ, где на имя главы ведомства Вольфганга Шойбле поступил пакет со взрывчатым веществом. Посылка была отправлена из Афин, в качестве отправителя значился греческий депутат Спиридон-Адонис Георгиадис, который всякую причастность к ее отправке отрицает.

Инцидент со взрывом в парижском представительстве Международного валютного фонда (МВФ) маломощного устройства, находившегося в посылке, «является терактом», и виновные в случившемся будут найдены и наказаны. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд.

«Мы вновь имеем дело с терактом — другого слова не найти, когда речь идет о пакете со взрывчаткой», — цитирует Франсуа Олланда ТАСС.

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