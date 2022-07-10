Во Франции составили список компаний-получателей газа на случай прекращения поставок из России

Глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр считает полное прекращение подачи топлива Россией наиболее вероятным сценарием.

Во Франции начали готовиться к прекращению поставок в страну российского газа. Правительство Пятой республики начало составление списка компаний, которым газ будет предоставляться в приоритетном порядке, если импорт голубого топлива из Российской Федерации прекратится.

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр считает такой сценарий самым вероятным. Об этом сообщает издание Politico.

«Нужно подготовить планы снижения нагрузки на предприятия, мы этим занимаемся. Речь идет о тщательном изучении каждой компании и того насколько она нуждается в энергии. Нужно проверить каждую сферу занятости, то, какие компании должны сократить потребление энергии, а какие не могут пойти на это», — заявил Ле Мэр.

Как сообщается, одной из компаний, для которой прекращение поставок голубого топлива может грозить закрытием, является крупный производитель стройматериалов Saint-Gobain.

Министр также заявил, что считает полное прекращение подачи топлива российской стороной «наиболее вероятным вариантом», и призвал готовиться к подобному сценарию.

Франция в середине июня перестала получать через трубопровод российский природный газ. Поставки голубого топлива в страну через Германию прекратились из-за снижения экспорта России в Евросоюз. В компании тем не менее сообщили, что, по крайней мере, этим летом проблем с поставками газа во Франции не ожидается, так как снижение их объемов из Германии покрываются ростом импорта из Испании.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ о торговле газом с «недружественными странами». С 1 апреля Россия принимает оплату за «голубое топливо» только в рублях. Путин отметил, что Россия предлагает компаниям из «недружественных стран прозрачную схему оплаты. По его словам, Россия больше не намерена заниматься благотворительностью, потому что «нам никто ничего бесплатно не продает».

Многие страны согласились на условия Путина, а, например, Финляндия отказалась, после чего поставки топлива в страну прекратились. Местная газотранспортная компания Gasgrid Finland сообщила о приостановке поставок российского газа в конце мая. В «Газпроме» заявили, что поставка газа в Финляндии была остановлена из-за того, что финская компания Gasum не произвела оплату за поставленный в апреле газ.