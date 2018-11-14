Во ФСИН заявили о нехватке тюрем для осужденных полицейских

Об этом рассказал замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

По словам Максименко, в России возросло количество осужденных силовиков, что требует создания новых специализированных колоний для их содержания.

«Количество колоний для простых людей, которые не связаны с правоохранительными органами, сокращается и сокращено значительно. Но резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников. В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», — отметил Максименко.

Он также рассказал, что за шесть лет количество заключенных в России снизилось более чем в два раза — с около 1 млн человек в 2012 году до 472 тыс. в 2018-м, сообщает телеканал «360».

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