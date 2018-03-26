Во время ЧМ-2018 по футболу в Сочи пройдут гастрономические фестивали

Гостей и болельщиков мундиаля на Кубани будут угощать местными деликатесами.

В программе — стритфуд, уличные шоу, конкурсы пикников, автоярмарки, дегустации и кулинарные мастер-классы. А пока поваров и официантов отправят на специальные курсы.

Также сесть за парты специально к чемпионату придется врачам, сотрудникам гостиниц, спасателям и правоохранителям.

«Мы готовим план подготовки персонала в муниципалитетах. Это и лингвистические программы, и программы, направленные на повышение сервиса. Нам очень важно, чтобы мы не просто качественно встретили наших гостей, но еще и показали курорты Краснодарского края лицом», — сказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани уже выпустило для гостей чемпионата специальные путеводители по Краснодарскому краю. Буклеты можно будет найти в каждом кафе, отеле или гостинице Сочи, Анапы, Геленджика и Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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