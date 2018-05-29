Во время ЧМ-2018 Сочи и Крымский мост будут охранять военные корабли

За безопасностью во время чемпионата мира по футболу будут следить не только полицейские и казаки, но и военные на море.

Пять кораблей и катеров Черноморского флота уже выдвинулись в зону патрулирования прибрежных вод в районе Сочи от своих баз в Севастополе и Новороссийске. Спецназ исследует морское дно, чтобы исключить установку мин.

Военное усиление коснется и Крымского моста. Из Астрахани в Керчь были переброшены три артиллерийских катера Каспийской флотилии для охраны путепровода. Патрулирование в районе стройки века продолжится и после завершения чемпионата.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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