Во время ЧМ-2018 загрузка предприятий общепита Сочи выросла на 15%

О подготовке региона к турниру рассказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Брифинг прошел в городском пресс-центре Сочи. По словам Куринного, подготовка к главному спортивному событию началась задолго до 2018 года. Благодаря большому количеству крупных международных событий, проходящих здесь, выстраивалась система работы объектов потребительской сферы — в том числе, ориентированная на поток иностранных туристов.

«Были отработаны маршруты гостеприимства в городах, где размещаются базы команд. Только в Сочи они проходят по 63 улицам и захватывают 380 точек общественного питания. Единовременно в них могут разместиться около 30 тыс. человек», — сказал он.

Во время проведения чемпионата загрузка предприятий общепита Сочи выросла на 15% по сравнению с летом прошлого года. Сегодня она составляет 97%.

Спикер также рассказал о законопроекте, инициатором которого выступил департамент. Документ ограничивает розничную продажу алкоголя в крае на время проведения ЧМ-2018.

«В первую очередь, закон направлен на защиту жителей и гостей региона, на повышение их безопасности во время проведения матчей чемпионата. Поэтому была запрещена продажа алкогольной продукции в стеклянной таре на стадионе «Фишт», а также 500-метровой зоне вокруг него», — пояснил Куринный.

Аналогичные меры применялись к тренировочным площадкам в дни проведения на них тренировочных мероприятий. Для фан-зоны болельщиков эта норма действует до окончания чемпионата.

На брифинге обсудили и развитие придорожного сервиса в регионе. Главный критерий здесь — безопасность. На автомобильных дорогах организованы зоны отдыха и съезды для остановки, их количество регулярно увеличивается, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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