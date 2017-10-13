Во время фестиваля молодежи аэропорт Сочи примет больше 155 тыс. пассажиров

Первые участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов 13 октября уже прибыли в Сочи.

С собой они привезли национальные костюмы, памятные сувениры и проекты по улучшению жизни на планете. В олимпийской столице 13 и 14 октября ожидают наплыв гостей. Всего же за неделю аэропорт Сочи примет больше 155 тыс. пассажиров. Среди них парни и девушки из 193 стран. К международному празднику уже все готово. Олимпийский парк украсили разноцветными ромашками — это главный символ фестиваля. Организаторы говорят, что участников ждет насыщенная программа.

«Спортивная, художественная, и развлекательная программа, встречи и брифинги. Помимо всего прочего вы можете посетить и презентацию Краснодарского края, которая будет в главном медиацентре. Мы постараемся познакомить зрителей всего мира с Краснодарским краем», — рассказал заместитель министра образования Роман Дикий.

Торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет в Олимпийском парке 15 октября.

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