Во время карнавала на воде в Геленджике выступят флайбордисты

Праздник пройдет 28 июля, а 25 июля в городе провели генеральную репетицию.

Туристы смогут наблюдать шоу с набережной. Ровно в 10:00 на воду выйдут более 30 декорированных яхт, а также пограничные корабли «Соболь» и «Мангуст». Пассажирам на каждом из судов расскажут о Черноморском флоте и 75-летии освобождения Кубани от немецко-фашистских оккупантов. Кроме того, в программе карнавала — выступления флайбордистов и морских пехотинцев.

«Это единственный в мире карнавал на воде. Я больше про такой не слышал, нигде не мог найти, чтобы где-то был карнавал на воде. Поэтому мы им очень гордимся. Он имеет свои особенности: в нем участвуют все суда, яхты и катера. А они очень красивые сами по себе! Каждая яхта — это произведение искусства», — сказал режиссер-постановщик карнавала в Геленджике Валентин Аверин.

После парада праздник переместится на сушу. В 19:00 на Центральной площади пройдет праздничный концерт. По традиции, в конце карнавала Нептун обрызгает всех зрителей морской водой.

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