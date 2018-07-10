Во время отдыха в Анапе задержали руководителя тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Это произошло 7 июля в одном из санаториев города-курорта.

По версии следствия, начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин не верно оценил ранг пожара, направив на место меньше людей, чем требовалось. Действуя в нарушение требований федерального закона «О пожарной безопасности» и устава подразделений пожарной охраны, Бурсин не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте пожара, а также проведение разведки надлежащим образом. Из-за этого при пожаре в здании торгового центра погибли люди.

После задержания в Анапе, Андрея Бурсина доставили в Кемерово на судебное заседание по определению меры пресечения, которое состоялось 10 июля. В суде следствие попросило поместить подозреваемого под стражу на два месяца — до 7 сентября.

Необходимость ареста следователь объяснил тем, что находясь на свободе, Бурсин может скрыться, оказать давление на свидетелей или скрыть следы преступления. По словам следователя, подозреваемый не выполнил обязательство по явке, уехал в Анапу в санаторий отдыхать.

Адвокат Бурсина сообщила, что ее подзащитный с 25 июня находился в отпуске в Анапе, о чем известил следствие. Однако следствие посчитало, что отпуск не является уважительной причиной для неявки.

Представитель прокуратуры согласился с доводами следствия, но счел необходимым назначить домашний арест вместо содержания под стражей. Бурсин с такой мерой согласился, пообещав выполнять все требования следствия, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. При пожаре погибли 60 человек. Среди пострадавших и погибших — дети.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

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