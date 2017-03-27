Во время пожара в краснодарской многоэтажке погиб мужчина

В Краснодаре 27 марта во время пожара в девятиэтажке на улице Симферопольской погиб 67-летний мужчина.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 27 марта в девятиэтажном доме произошел пожар на техническом этаже. Пожарные эвакуировали 20 человек, в том числе с помощью автолестницы, еще 25 жильцов покинули здание самостоятельно.

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