Во время праздников на Кубани усилят контроль за соблюдением «детского» закона

В праздники на Кубани будут пристально следить за соблюдением «детского» закона. Сейчас по всему краю рейдовые группы заходят в магазины и напоминают о запрете продажи алкоголя детям.

В этом году в регионе поймали за руку около 260 недобросовестных торговцев. Они не потребовали у подростков документы и продали им спиртное.

— Допустим, ростом 1,9 м, если у меня еще щетина, то мне просто могут поверить, что мне есть 18, захожу, говорю уверенно, мне продают.

Если продавец впервые нарушил закон, он заплатит крупный штраф. В следующий раз полицейские возбудят уголовное дело. В этом году на Кубани уже осудили двоих нарушителей, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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