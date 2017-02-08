Во время профилактической акции в Сочи мужчине диагностировали острый лейкоз

08 февраля в 10:14

В Сочи в феврале на акции «Неделя мужского здоровья» медики диагностировали у пациента острое заболевание крови.

Мужчина пришел на акцию с одной жалобой — ощущение слабости. Первичный этап обследования выявил признаки острого лейкоза. Пациента срочно госпитализировали и продолжили обследование. В итоге диагноз подтвердился.

Пациенту провели исследование костного мозга. Тактика дальнейшего решения будет определена после консультаций смежных специалистов. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

«Выявленная стадия лейкоза относится к наиболее ранней, а значит, есть шанс на полное выздоровление. Чего могло бы и не быть, если бы мужчина не обратился к врачу, ведь рак протекает бессимптомно», — сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Всего в ходе акции «Недели мужского здоровья» в Сочи прошли обследование 918 человек, было выявлено 95 случаев различных патологий. На дополнительное обследование в онкологический диспансер отправлены 26 пациентов.

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