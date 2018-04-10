Во время репетиции Парада Победы в Москве закроют аэропорты

Движение самолетов в московском воздушном пространстве ограничат 11 и 13 апреля.

В аэропортах Внуково и Остафьево в эти дни воздушное пространство будет закрыто с 10:40 до 11:10 по московскому времени. В аэропортах Домодедово и Жуковском (Раменское) взлетов и посадок не будет с 10:45 до 11:05. Аэропорт Шереметьево будет работать в обычном режиме.

В государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ отметили, что в случае неблагоприятных погодных условий репетиции могут быть перенесены на резервные дни и тогда время ограничения будет тоже смещено. В ведомстве заявили, что авиадиспетчерские службы аэропортов сделают все необходимое для обеспечения безопасности полетов и минимизации задержек рейсов авиакомпаний, пишет «Российская газета».

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