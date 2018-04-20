Во время спецоперации в Краснодаре произвели выстрелы холостыми патронами

На бывшем Елизаветинском посту развернулась операция по задержанию двоих мужчин. В ней участвовали сотрудники сразу нескольких служб.

На кадрах, которые выложили очевидцы в соцсетях, видно, как к стоящей легковушке подъезжает микроавтобус с правоохранителями. Им понадобилось всего несколько секунд, чтобы разбить стекла автомобиля и надеть наручники на подозреваемых.

«Проводились оперативные мероприятия, направленные на задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления», — рассказали в краевом МВД.

Как пояснили в Росгвардии, бойцы СОБРА оказали поддержку полицейским. Во время операции в Краснодаре были произведены выстрелы в воздух холостыми патронами.

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