Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария

Это случилось 11 октября около 11:43 после старта ракеты с космодрома Байконур.

Во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Об этом объявил диктор во время телетрансляции, которая велась на сайте «Роскосмоса». Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта. На борту «Союза МС-10» находятся члены миссии МКС-57/58: российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Экипаж аварийно приземлился в Казахстане. Космонавты испытали перегрузку в 7g. Для сравнения, при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g.

Спасательные службы выехали к месту посадки. Экипаж приземлился и вышел на связь, сообщает РИА «Новости».

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