Во время свадьбы в Белореченском районе в озере утонул мужчина

Погибший был гостем на празднике. Он нырнул в озеро в поселке Садовом 30 июля и не вынырнул.

Поиски, в результате которых обнаружили его тело, продолжались больше суток, пишут «Огни Кавказа».

«Утонул мужчина 1958 года рождения, он упал в озеро во время свадьбы. Причина смерти — асфиксия от утопления. По предварительным данным, погибший перед смертью употреблял алкоголь», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

В управлении по делам ГО и ЧС Белореченского района напомнили местным жителям об опасности купания в водоемах района в нетрезвом состоянии.

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