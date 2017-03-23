Во всех аудиториях для сдачи ЕГЭ «Ростелеком» установил онлайн-наблюдение

В Краснодарском крае 23 марта началась досрочная сдача ЕГЭ. Все, кто решил сдать досрочно экзамен, попадут в объективы видеокамер. Впервые в 2017 году оборудованием оснастили каждую аудиторию, где будет проходить тестирование.

Видеонаблюдение обеспечила компания «Ростелеком» в рамках государственного контракта с Рособрнадзором.

«Благодаря эффективному сотрудничеству «Ростелекома» и органов образования количество выводимых в онлайн аудиторий возросло с 79 в 2014 году до практически 2 тыс. в текущем. Этот проект дал возможность сделать процесс сдачи Единого государственного экзамена прозрачным и дал равные возможности выпускникам», — пояснила специалист компании «Ростелеком» Оксана Сачкова.

Крупнейшая в России и Европе телекоммуникационная компания сегодня является лидером в области технологических инноваций.

Современные программные комплексы, с помощью которых можно увидеть каждого сдающего экзамен ученика, показали журналистам. На пресс-конференции представители министерства образования отметили, что такая система позволит избежать спорных ситуаций при оценке результатов ЕГЭ, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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