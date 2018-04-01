Во Всекубанском субботнике в Краснодаре приняли участие около 120 тыс. человек

Основные работы велись в парках, скверах и других зеленых зонах, на придомовых территориях, кладбищах, вдоль берега реки Кубани.

К работам привлекли более 400 единиц техники.

На общекраевой субботник в Краснодаре 31 марта вышли около 120 тыс. человек, в том числе — больше 2,5 тыс. сотрудников городской и краевой администраций, а также администраций внутригородских и сельских округов.

Участники ликвидировали стихийные свалки, расчищали от мусора лесопосадки, побережье реки Кубани, водоемы и другие места массового отдыха горожан.

Субботник также организовали на территории парка имени 30-летия Победы, в парке «Рождественский», в Чистяковской роще.

В этом году особое внимание уделили расчистке, сбору и вывозу бросового мусора, упавших веток вдоль въездных трасс — Ростовского шоссе, от улицы Петра Метальникова до улицы 3-ей Трудовой и далее до границы Динского района, автодороги Ближний Западный обход, дороги по направлению в станицу Старокорсунскую.

В Краснодаре 20 апреля пройдет общегородской субботник, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Всекубанском субботнике в Городском саду Краснодара высадили 45 сосен.

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