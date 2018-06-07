Во всех городах Кубани стартовал подомовой обход энергетиков

Более 5 млрд рублей задолжали жители Кубани и Республики Адыгея за свет компании «ТНС энерго Кубань». Теперь ее специалистам ежедневно приходится проводить рейды по отключению потребителей, которые не платят по квитанциям.

Гостеприимной встречи энергетики не ждут. В некоторых случаях долги измеряются сотнями тысяч рублей. Это вынужденная мера, говорят в компании, ведь многие не реагируют на официальные предупреждения. Самые проблемные энергорайоны — Сочинский, Краснодарский и Адыгейский.

«На сегодняшний день совместно наша компания и сетевые компании проводят отключение потребителей от подачи электроэнергии. Есть условия договора, по которому должны платить своевременно», — сказал представитель «ТНС энерго Кубань» Николай Пелих.

Сотрудники компании совместно с представителями «Кубаньэнерго» обесточивают потребителей, которые месяцами не оплачивают счета и игнорируют официальные предупреждения. По словам специалистов, люди, оставшись без коммунального блага, практически в тот же день стараются исправить ситуацию. Все расходы, которые несут энергетики, впоследствии ложатся на плечи должника. Коммунальщики предупреждают потребителей электроэнергии, что за свет платить нужно вовремя и в полном объеме, не дожидаясь отключения.

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