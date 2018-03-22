Во всех краевых инспекциях ФНС пройдут дни открытых дверей

Кто должен заполнять налоговые декларации и как это сделать, расскажут сотрудники краевого управления Федеральной налоговой службы 23 марта с 9:00 до 20:00 и 24 марта с 10:00 до 15:00.

Отчитаться о своих доходах за 2017 год можно будет до 3 мая. ФНС продлила сроки приема деклараций из-за весенних праздников. Документ в первую очередь должны составить те, кто получил доход с реализации имущества, к примеру, продал машину, которой владел меньше трех лет. Но отчитываться о всех своих доходах должны не только те, кто что-то продал.

«Лица, которые получили доход от ценных бумаг, от доли вкладов уставный капитал, от сдачи квартир внаем, жилых помещений, выигрыши в лотереи и тотализаторы», — пояснил заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю Игорь Шабанов.

Декларации уже подали около 60 тыс. кубанцев. Полный список тех, кто должен принести документы в налоговую, можно посмотреть на официальном сайте службы. Тем, кто не предоставляет информацию вовремя, грозит штраф — 5% от суммы неуплаченного налога. Начисляться пеня будет каждый месяц.

Заполнить отчетный документ можно не только в инспекциях, но и на сайте Федеральной налоговой службы через личный кабинет.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник