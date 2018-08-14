Во всех образовательных организациях Новороссийска появятся автогородки

14 августа в 19:18

С их помощью детей будут обучать правилам дорожного движения.

Об этом мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил 13 августа на своей странице во «ВКонтакте».

Учебные площадки создадут в рамках реализации президентской программы «Десятилетие детства» 2018-2027 годов.

«По моему поручению в рамках реализации программы в Новороссийске разработана целая система, направленная на формирование культуры безопасности детей. В первую очередь, все учреждения образования необходимо на 100% оснастить автогородками. Это те места на школьных дворах, где детей научат безопасности на дорогах, правилам дорожного движения», — заявил Дяченко.

Чтобы с раннего детства приучать детей к порядку на дороге, для родителей разработают цикл лекториев по безопасности.

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