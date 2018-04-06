Во всех регионах Кубани стартует акция «Планета ресурсов»

В ее рамках во всех муниципалитетах с 6 по 27 апреля состоятся ярмарки вакансий. Участие в мероприятии примут работодатели со всего региона.

«Работодатели представят более 25 тыс. вакансий. Это связь, транспорт, медицина, здравооохранение, торговля и так далее — весь спектр экономических услуг края», — рассказала начальник отдела министерства труда и соцразвития Краснодарского края Марина Слепченко.

Первый подбор вакансий пройдет 6 апреля в Приморско-Ахтарске. По всему краю состоится более 40 ярмарок. Участие в них примут как крупные города, так и небольшие станицы края.

В Краснодаре узнать о новинках на рынке труда можно будет 13 апреля. Завершится акция 27 апреля в станице Выселки.

В прошлом году участие в «Планете ресурсов» приняли более 30 тыс. человек. Из них почти 3,5 тыс. успешно устроились на работу.

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