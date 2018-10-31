Во всех школах Кубани прошел единый урок безопасности в интернете

Школьникам дали рекомендации, как безопасно «серфить», правильно указывать хэштеги и не выкладывать селфи слишком часто.

По всему краю прошел единый урок безопасности в интернете. Эксперты, среди которых были специалисты Роскомнадзора, программисты и представители министерства образования, рассказали детям, как избежать неприятных ситуаций во всемирной паутине.

«Этот урок не единичный. Это цикл мероприятий, на которых мы ребят знакомим с теми направлениями, которые касаются кибербезопасности и той цифровой грамотности, которая им необходима. Также цикл мероприятий направлен на привлечение внимания родителей и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и, конечно же, он служит для развития ребят в информационном пространстве», — сказала начальник управления министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Мясищева.

Всего по краю на уроке кибербезопасности уже побывали 250 тыс. учеников. Для младших школьников занятия проходили в игровой форме. Старшеклассники участвовали в лекциях и семинарах.

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