Во всех храмах Кубани прошли панихиды по погибшим казакам

В 1919 году большевики утвердили секретную директиву ко всем ответственным гражданам, которые работают в казачьих районах. Документ стал причиной трагедии целого сословия — привел к голоду, масштабным репрессиям и расстрелам.

Некоторые историки считают, что за весь период так называемого расказачивания было уничтожено около 1,5 млн человек по всей России.

Память погибших почтили 24 января в станице Ленинградской. В Храме трех святителей прошел молебен. Затем студенты, казаки и представители власти возложили цветы к монументу жертвам репрессий.

«Мы с вами обязаны чтить и помнить даже эти страшные истории страницы. Мы должны помнить и знать, чтобы в дальнейшем не допустить такого геноцида, такого страшного времени», — сказал атаман Ейского отдела Кубанского казачьего войска Павел Лях.

Вспоминали погибших казаков и в Лабинском районе. Там панихида прошла в храме Александра Невского. После общей молитвы в ряды Кубанского казачьего войска приняли шестерых новобранцев.

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