Во всех храмах РПЦ прозвонят колокола в честь Дня крещения Руси

Этот праздник 28 июля отмечают православные христиане в России и странах СНГ.

В Русской православной церкви 28 июля в полдень по местному времени в каждом храме, соборе, церкви и монастыре зазвенят колокола. Впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Беларуси, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году.

В этот день в храмах пройдут праздничные богослужения, крестные ходы, приемы, тематические выставки и лекции, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в Князь-Владимирском храме 28 июля пройдет литургия и крестный ход, а после богослужения всех прихожан угостят пирожками и квасом.

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