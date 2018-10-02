Водитель автобуса из Абхазии пытался незаконно ввезти в Сочи 600 кг меда

Крупную партию меда выявили сочинские пограничники совместно с таможней в международном пункте пропуска «Адлер».

При осмотре рейсового автобуса Сухум — Ростов-на-Дону в подпольном пространстве выявили тайник с семью пятилитровыми бутылками с медом, ввоз которого на территорию РФ запрещен. Водитель не смог объяснить наличие груза в его автобусе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Пограничный наряд привлек сотрудников Россельхознадзора. В ходе углубленного досмотра обнаружили еще 70 бутылок с медом, общим весом около 550 кг. Запрещенный груз был тщательно спрятан в технологических полостях салона автобуса и в задней правой колесной арке. Других грузов и товаров, запрещенных к ввозу в РФ, не обнаружили.

По решению Россельхознадзора, продукцию загрузили в автобус и отправили обратно на территорию республики.

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