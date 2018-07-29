Водитель мопеда в Сочи сбил двоих детей и скрылся

29 июля в 11:22

ДТП с пешеходами произошло 28 июля в Хостинском районе. Пострадали три человека, в том числе двое детей пяти и десяти лет.

Это случилось в 15:00 на Курортном проспекте, вблизи дома №92. Водитель мопеда при движении не предоставил преимущество пешеходам, которые шли по обозначенному переходу. После столкновения водитель скрылся с места ДТП, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всех, кто стал свидетелем происшествия, просят сообщить имеющуюся информацию в дежурную часть ПДПС ГИБДД УВД по городу Сочи по телефонам: 268-00-03 или по телефону 02 (102 с мобильного телефона).

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник