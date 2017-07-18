Водителей попросили воздержаться от поездок на Керченскую переправу ночью

18 июля в 07:17

Из-за перебоев в работе Керченской переправы 17 июля произошло большое скопление автомобилей в районе порта Кавказ.

Сейчас полицейские регулируют движение на трассе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники ГИБДД просят водителей воздержаться от поездок в ночное время в сторону переправы. Это необходимо, чтобы избежать заторовой ситуации на дороге.

C 17 июля по 20 июля в Керченском проливе спргнозировали ухудшение погоды. Скорость ветра может увеличится до 17 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Морская дирекция».

В связи с этим движение паромов может быть затруднено, а время ожидания увеличено. График работы переправы можно уточнить по телефону горячей линии: 8 (989) 299-42-60.

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