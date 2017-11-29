Водителей предупредили о наледи на дорогах Кубани

Опасная ситуация на дорогах сохранится как минимум в ближайшие сутки.

По словам синоптиков, на высоте 1 тыс. м идут осадки, но у земли они замерзают из-за более низких температур. Поэтому на трассах образуется наледь.

В северо-западных районах края МЧС объявило экстренное предупреждение. Ейский, Славянский, Приморско-Ахтарский, Щербиновский районы — на этих территориях водителям стоит быть особенно осторожными.

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что пора сменить летнюю резину на зимнюю. Необходимо менять манеру вождения: избегать резких маневров, снизить скорость, во время осадков включать ближний свет и противотуманные фары.

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