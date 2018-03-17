Водителей предупредили об ухудшении погоды в районе Керченской переправы

На переправе ожидается усиление ветра.

По предварительному прогнозу, 16 марта и до вечера 17 марта ожидается ухудшение метеоусловий — увеличение скорости ветра до 17-20 м/с. Возможна приостановка работы паромов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ООО «Морская дирекция».

Водителям рекомендуют планировать поездки с учетом прогноза погоды. Актуальную информацию о ситуации на переправе можно узнать на сайте ООО «Морская дирекция» и по телефону 8 (989) 299 42 60.

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