Водители Краснодара протестировали обновленный Тургеневский мост

Спустя почти месяц круглосуточных работ на обновленном мосту открыли все полосы. Водители рассказали о своих впечатлениях.
— Долго ждал. Видел, что ремонтируют.
— Ехать по такой новенькой дороге даже приятно. Раньше были сплошные кочки и колдобины.
Откладывать ремонт путепровода уже было нельзя. Это показала экспертиза. В сутки по Тургеневскому мосту проезжает больше 30 тыс. автомобилей. Поэтому в срочном порядке дорожные строители обновили четыре наиболее изношенных гидроизоляционных шва, чтобы не допустить повреждений основной конструкции.
— Старались для людей, делали максимально быстро.
Не забыли строители и о пешеходах. С обеих сторон установили высокие перила. Также оштукатурили лестницу, которая ведет к реке Кубань. Из городского бюджета на все работы выделили почти 20 млн рублей.
— Супер! Ехать по такой дороге очень нравится.
Строители завершили работы на день раньше срока, но спецтехника сюда еще вернется. Нужно нанести разметку. Эту работу проведут, когда немного потеплеет.
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