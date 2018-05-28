Водители общественного транспорта на Кубани прошли обучение к ЧМ-2018

На время проведения чемпионата мира по футболу в Сочи отправятся 90 краснодарских автобусов. Из них 80 переправят в олимпийскую столицу уже 7 июня, остальные к первому матчу, который состоится 15 июня.

Сейчас транспорт переоборудуют, оснащают дополнительными камерами видеонаблюдения и системой «Говорящий город» для слепых и слабовидящих граждан. Подготовили к игре не только машины, но и водителей.

«Произошло обучение водителей, сдача экзаменов, получение соответствующих документов для допуска по обслуживанию чемпионата мира в городе Сочи», — рассказал начальник троллейбусного депо № 2 Краснодара Анатолий Коляда.

В Краснодаре автобусы на маршруте № 14 заменят троллейбусы и частные перевозчики. Следить за тем, чтобы транспорта хватало, будут в городском мониторинговом центре. Там же специалисты контролируют весь автомобильный поток, а в ближайшие недели он увеличится за счет футбольных болельщиков из других городов.

«Транспорт отслеживается в течении всего месяца, информация передается в край. Это российское требование к проведению ЧМ. Это общее требование для всех. Реализован комплекс мероприятий по техническому сопровождению, по передаче в мониторинговую систему транспортных средств, объектов и ресурсов», — пояснил заместитель директора центра мониторинга дорожного движения и транспорта Краснодара Денис Ерин.

Как рассказали власти города, краснодарцы не заметят отсутствия автобусов на дорогах. Логистика будет выстроена как во время проведения Кубка конфедераций. Тогда краснодарские шоферы тоже отправились помогать сочинским коллегам.

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