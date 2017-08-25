Водители рассказали о проблемах модели автобуса, попавшего в ДТП в Темрюкском районе

Водитель автобуса, аналогичного попавшему 25 августа в аварию в поселке Волна, рассказал о проблемах машин этой модели.

Автобус, который упал с пирса морпорта Тамань, — модели МАРЗ 42191. Эти машины производятся с 1995 года. Опытные водители говорят, что у машин этой серии есть проблемы с рулевой колонкой. Если не следить за ее состоянием, может случиться трагедия. Редакция программы «Факты» связалась по телефону с водителем, который девять лет возит людей именно на МАРЗах.

«Двигатель делали, коробку делали, переднюю балку ремонтировали. Если автомобиль не обслуживается, то есть не мажется вовремя, то это происходит по расхлябанности водителя. Надо рулевую тягу центральную подтягивать. Там практически все мазовское, это минский автозавод», — рассказал водитель автобуса МАРЗ.

Внеплановую проверку распорядился провести и глава Минтранса РФ Максим Соколов. После трагического происшествия он провел телефонные переговоры с руководством Краснодарского края, в ходе которых обсуждался план взаимодействия по устранению причин ДТП. Как отметил глава ведомства, дорога, на которой опрокинулся автобус с рабочими, — не для общего пользования. Она технологическая, находится внутри морпорта и обеспечивает непосредственно передвижение между причалами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших. Спасательные работы на месте аварии прекратились, поисковые продолжаются.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП с автобусом — 8 (861) 268-64-40.

Всего в аварии погибли 17 человек, один объявлен пропавшим без вести. Десятерых пострадавших в ДТП в Темрюкском районе после осмотра отпустили домой.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих.

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