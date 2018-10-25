Водители рассказали о пятичасовых пробках на подъезде к Сочи

Ксения Галич

25 октября в 12:46

В эти минуты на Черноморском побережье идет сильный дождь. Нарушено автомобильное сообщение между Туапсе и Сочи.

В районе Макопсе разрушен мост. Туда сейчас стянуты все силы МЧС. Пробка настолько длинная, что съемочная группа «Кубань 24» добраться до места происшествия не смогла. Поэтому на связь специальный корреспондент Ксения Галич выходит прямо с автодороги.

На подъезде к автодорожному мосту через реку Макопсе ночью с 24 на 25 октября разгулявшаяся стихия повредила путепровод. Разрушен 20-метровый участок федеральной трассы. Из-за этого попасть из Туапсе в Лазаревский район Сочи невозможно.

«В 6:00 проснулся на работу. Вышел, вижу, что река вышла из берегов, сель на дороге. Мост через реку Макопсе обрушился», — рассказал местный житель.

Из-за разрушенного моста на трассе образовалась огромная пробка. Вереница из машин растянулась на 10 км. Многие стояли в пробке по пять-шесть часов. Некоторые не выдержали и съехали на обочину.

— Я ехал в Сочи. Стоял полтора часа, но до меня водители стояли часов пять, развернулись, уехали. Но так как мне надо попасть в Сочи, я жду.

— Дальше нет пробки, потому что нет дороги, — рассказывают водители.

Дорожные рабочие смогут приступить к ремонту моста, только когда закончится ливень. Сейчас это невозможно. Сколько будет длиться восстановление путепровода, пока не известно.

Следующее прямое включение пройдет в 13:30.

Все новости по теме:

Разгул стихии в Туапсе и Сочи

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник